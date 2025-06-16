مستشفى نقادة بين الإزالة والصيانة.. الأهالي يصرخون والمسؤولون يوضحون

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في مفاجأة صادمة لأهالي مركز نقادة بمحافظة قنا، تقرر صيانة مبنى مستشفى نقادة المركزي بمبلغ 20 مليون جنيه فقط، بدلاً من إعادة بنائه بالكامل، رغم تخصيص 700 مليون جنيه له سابقاً، هذا التراجع عن قرار الإزالة الذي صدر عام 2017، أثار تساؤلات واستياءً واسعاً بين الأهالي، الذين وصفوا القرار بأنه "مُخيّب للآمال".

يعاني أهالي نقادة من تعطل الخدمات الطبية في المستشفى المركزي منذ عام 2017، يؤكد الحاج حمزة الخطاري، أحد أهالي نقادة، لـ"مصراوي" أن المستشفى البديل المؤقت لم يلبِ الحد الأدنى من احتياجات المركز، مستشهداً بواقعة وفاة طفل تعرض للدغة عقرب، حيث لم يتمكن المستشفى المؤقت الصغير من إسعافه.

يطالب الأهالي بسرعة إنشاء مستشفى متطور وشامل في نقادة، أسوة بباقي مراكز قنا التي حظيت بمشاريع صحية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن صيانة المبنى المتهالك بمبلغ 20 مليون جنيه لن يحل المشكلة الأساسية.

مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بقنا، أوضح لـ"مصراوي" أن قرار إزالة المستشفى صدر بالفعل في 27 مارس 2017، وتم إخلاؤه وتقديم الخدمة الصحية مؤقتاً في مستشفى طوخ التكاملي.

وأضاف المصدر أن عضو مجلس الشيوخ أسامة الهواري تقدم بطلب إحاطة للاستفسار عن صلاحية مبنيين داخل المستشفى، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة بقرار من المحافظ برقم 774 للمعاينة، وأفاد التقرير الفني للجنة بأن المبنيين صالحان للاستخدام شريطة إجراء الترميمات والتدعيمات اللازمة تحت إشراف استشاري هندسي متخصص.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن "من حق أهالي نقادة الحصول على خدمة طبية متطورة ولائقة وشاملة، كما حدث في أغلب مراكز المحافظة ضمن مشاريع مبادرة حياة كريمة".

وأضاف عبد الحليم، أن مطالب الأهالي بمستشفى متطور ليست حلماً بل "حق مشروع"، وكشف المحافظ عن أنه يجري تخصيص مساحة شاسعة في مدينة نقادة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد ومتطور.

وعن المبنى القديم، أوضح محافظ قنا، أنه تم العدول عن قرار الإزالة الذي لم يكن موفقاً بعد دراسة تفصيلية للجنة فنية وهندسية أكدت صلاحية المبنى للاستخدام مع أعمال الصيانة الضرورية.

كما أشار المحافظ إلى تواصله مع الدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير الصحة للمشروعات القومية، الذي أكد البدء في تنفيذ مستشفى قوص الشهر المقبل.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء سيتيح لهم "تكثيف مطالبنا من وزارة الصحة للعمل على التوازي في تنفيذ مستشفى نقادة الجديدة، وهو تأهيل مهم للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل".

وشدد محافظ قنا على أن قرار صيانة المستشفى المركزي القديم جاء لصالح المواطنين لضمان تقديم خدمة طبية خلال فترة إنشاء المستشفى الجديد، خاصة أن المستشفى المؤقت في قرية طوخ لا يكفي لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ، بحكم تخصصه كمهندس، أنه أشرف بنفسه على اللجنة الهندسية التي تأكدت من صلاحية المبنى إنشائياً للاستخدام، وأن تأهيل المبنى القديم لن يعيق الإسراع في إنشاء المستشفى الجديد.