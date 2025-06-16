إعلان

انقلاب سيارة نقل محملة بـ"الصودا الكاوية" على طريق بالغربية

02:28 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث انقلاب سيارة نقل (1)
  • عرض 3 صورة
    حادث انقلاب سيارة نقل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

شهد طريق "دفرة – زفتى" بنطاق مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمادة الصودا الكاوية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل اثنين "فونطاس" سعة 200 لتر من مادة الفلاش (الصودا الكاوية)، ما تسبب في تسرب المادة على جانب الطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الحماية المدنية على الفور، برئاسة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع المواد المتسربة وتطهير الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتفريغ الحمولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نقل الصودا الكاوية محافظة الغربية حادث انقلاب سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات