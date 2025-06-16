انقلاب سيارة نقل محملة بـ"الصودا الكاوية" على طريق بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهد طريق "دفرة – زفتى" بنطاق مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمادة الصودا الكاوية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل اثنين "فونطاس" سعة 200 لتر من مادة الفلاش (الصودا الكاوية)، ما تسبب في تسرب المادة على جانب الطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الحماية المدنية على الفور، برئاسة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع المواد المتسربة وتطهير الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتفريغ الحمولة.