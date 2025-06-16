خرج ينزف بالبلكونة.. شاب يذبح جاره المسن في ظروف غامضة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ذبح شاب في العقد الثاني من عمره، جاره المسن بسكين، اليوم الإثنين، في ظروف غامضة داخل منزله بجوار مسجد أبو عتمان، في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة رشيد، بلاغًا من الأهالي بمقتل هندي الكسار، 60 عامًا على يد جاره "م.ر" ، 17 عامًا، وأفاد شهود عيان بأن أهالي المنطقة استيقظوا السادسة صباحًا على صرخات المجني عليه الذي ظهر في شرفته وهو يحاول الاستغاثة بالمارة والدماء تنزف منه، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتمكن أحد من نجدته.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط الجاني، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي.