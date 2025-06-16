محافظ قنا لمصراوي: حلم أهالي نقادة بمستشفى جديد حق مشروع سيتحقق

قنا - عبدالرحمن القرشي :

علق الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، على الجدل المثار حول أزمة مستشفى نقادة المركزي، بعد العدول عن قرار إزالة المستشفى والاستقرار على صيانته بمبلغ 20 مليون جنيه ممنوحة من هيئة تنمية الصعيد.

قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا لـ"مصراوي"،: "من حق أهالي نقادة الحصول على خدمة طبية متطورة ولائقة وشاملة، كما حدث بالفعل في أغلب مراكز محافظة قنا، في مشاريع المبادرة حياة كريمة، حازت قنا نصيب محترم بها بجميع المراكز".

وأضاف عبدالحليم :" مطالب أهالي نقادة بمستشفى متطور حق مشروع"، مشيرا إلى أنه يجري تخصيص مساحة شاسعة بمدينة نقادة الجديدة لإنشاء مستشفى نقادة الجديدة، لكن ما يجري في المبنى القديم أنه جرى العدول عن قرار إزالة المبنى الذي لم يكن موفقا بعد دراسة تفصيلية للمبنى عبر لجنة فنية وهندسية متخصصة أكدت على صلاحية المبنى للاستخدام مع تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الضرورية بها".

أوضح المحافظ، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية معه، وأكد أنه سيتم البدء في تنفيذ مستشفى قوص الشهر المقبل، وبمجرد البدء الفعلي في التنفيذ سنكثف مطالبنا من وزارة الصحة على العمل على التوازي في تنفيذ مستشفى نقادة الجديد وده تأهل مهم للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأكد محافظ قنا، "أن قرار صيانة مستشفى نقادة المركزي جاء لصالح المواطنين بهدف تقديم خدمة طبية خلال فترة الانتهاء من المستشفى الجديد خاصة أن المستشفى المؤقت بقرية طوخ لا يكف لخدمة المواطنين، تم التأكد من صلاحية المبنى عبر لجنة هندسية متخصصة أشرفت عليها بنفسي وعاينت وتأكدت جيدا أن المبنى يصلح إنشائيا للاستخدام بحكم تخصصي مهندس، تأهيل المبنى القديم لا يعني عدم الإسراع من إنشاء مستشفى نقادة سريعا".

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