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افتتاح مستشفى رمد المنيا بعد تطويره بأحدث الأجهزة

01:42 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مستشفى رمد المنيا
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مستشفى رمد المنيا
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مستشفى رمد المنيا
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المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال تطوير مستشفى الرمد، عقب الانتهاء من الأعمال وتدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة.

وتفقد كدواني، أقسام المستشفى المختلفة، وغرف إجراء العمليات، والتقى عددًا من المواطنين، واطمأن منهم على تقديم الخدمات بشكل متكامل ويسير، دون أية عوائق.

من جانبها قالت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المستشفى يُعد من المستشفيات العريقة بالمحافظة، وجرى إنشاؤه عام 1915، ويعد ذلك هو التطوير الأول لها.

أشارت مكرم خلال الافتتاح، إلى زيادة غرف الإفاقة إلى غرفتين، وكذلك غرفتين عمليات بدلاً من واحدة، وتركيب شبكة غازات للمستشفى لإجراء العمليات المختلفة، وإيداعهم جهاز ميكروسكوب حديث وأحدث أجهزة لفحص القرنية والشبكية.

كما يُجرى بالمستشفى عمليات زراعة القرنية ضمن 4 مستشفيات رمد على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد العمليات التي أجريت فيها 70 عملية.

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