ممنوع نزول البحر.. ماذا يحدث على شواطئ غرب الإسكندرية؟- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وأكدت المصايف أن شواطئ العجمي مفتوحة بالكامل لاستقبال الرواد، ولكن غير مسموح بالنزول في مياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج، وطبقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي سياق متصل، رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء ما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، والاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ والعاملين بتلك الشواطئ.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وتشهد أحياء الإسكندرية، اليوم، طقسًا مشمسًا إذ تراوحت درجات الحرارة بين 23 درجة للصغرى و26 للعظمى، وسرعة الرياح 24 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 64%.