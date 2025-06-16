إطلاق سيارات الأحوال المدنية المتنقلة لخدمة سكان وديان جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إطلاق سيارات الأحوال المدنية المتنقلة داخل بعض مدن خليج العقبة: "شرم الشيخ، دهب، نويبع"، لإنهاء أوراق الثبوتية الخاصة بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف إعطاء فرصة لسكان هذه الوديان للاشتراك في المنظومة التي من شأنها الارتقاء بالمجال الصحي على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أنه سيجري إطلاق هذه السيارات لتسهيل وتخفيف العبء عن كاهل سكان الوديان، والمساهمة في إنهاء الأزمة التي تعانون منها لعدم اشتراكهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى يتسنى لهم إجراء كافة الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية، والاستفادة الكاملة بجميع الخدمات الطبية التي تقدم من خلال المنظومة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق السيارة بوادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ غدًا الثلاثاء، والأربعاء المقبل بمنطقة العصلة التابعة لمدينة دهب، والخميس المقبل بقرية المزينة التابعة لمدينة نويبع، مؤكدًا أن السيارة ستستقبل المواطنين على مدار اليوم حتى الانتهاء من إنهاء كافة المستندات لجميع المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه جرى إطلاق هذه السيارات داخل بعض ومدن خليج السويس: "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء"، إضافة إلى مدينة سانت كاترين ومنطقة وادي فيران؛ لدعم ومساعدة سكان الأودية للمشاركة في المنظومة والاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدم من خلالها.

ولفت الدكتور خالد مبارك إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتوفير كافة العوامل المساعدة لتسهيل عمل السيارات، والتأكد من حسن تقديم الخدمة للمواطنين.