السايح: المحاكم الاقتصادية خلقت بيئة قضائية جاذبة للاستثمارات

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، إن المحاكم الاقتصادية في مصر لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.

وأضاف أن المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص.

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة منذ إنشائها في عام 2008، ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للاستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري.

وأوضح السايح أن هذه المحاكم قدمت نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة في قطاع النقل البحري.

ولفت إلى أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة %50 بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008.

عٌقدت الورشة تحت عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.