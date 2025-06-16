تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وموضحًا أنه يجرى حاليًا أعمال التجميع والمراجعة النهائية وسيتم تجهيز النتيجة عقب الإنتهاء، ومن المتوقع اعتمادها من محافظ الغربية نهاية الأسبوع الحالى.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية "العامة" بالغربية، يبلغ عددهم 93500 طالب، في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية "المهنية"، 5234 طالبا، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالبا و452 لجنة.