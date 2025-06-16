إعلان

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

12:58 م الإثنين 16 يونيو 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وموضحًا أنه يجرى حاليًا أعمال التجميع والمراجعة النهائية وسيتم تجهيز النتيجة عقب الإنتهاء، ومن المتوقع اعتمادها من محافظ الغربية نهاية الأسبوع الحالى.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية "العامة" بالغربية، يبلغ عددهم 93500 طالب، في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية "المهنية"، 5234 طالبا، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالبا و452 لجنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات