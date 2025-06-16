نائب رئيس الأكاديمية العربية: العالم يشهد ثورة رقمية في التجارة والنقل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للشئون البحرية، إن العالم يشهد تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق.

وأضاف بلبع، أن من أبرز أمثلة هذه المستندات بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الامتثال البيئي؛ وجميعُها باتت مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويجري التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة.

وأوضح أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية.

ولفت إلى العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. قائلًا:" المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا".

وأضاف ، أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الانبعاثات.

وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية، أن المنظمة البحرية الدولية أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء ومنها مصر، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.

عٌقدت الورشة تحت عنوان "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.