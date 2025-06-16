رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية: قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة، وتأخذ الآن طابع الأهمية القصوى في الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.

وأضاف أن ما نشهده من أحداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة يؤدي إلى ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي إلقاء النظر عليها ووضع التصور والحلول لها تجنبًا لأثارها السلبية على الاقتصاد والوطن.

وأوضح رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، أن منظمي ورشة العمل عملوا على إدراج أهم المشاكل والمواضيع المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية.

عٌقدت الورشة تحت عنوان " تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.