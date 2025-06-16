وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر

الأقصر - محمد محروس

قررت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم الاثنين، وقف رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي، بسبب سرعة الرياح.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي إلغاء جميع الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها من موقع الاقلاع بالقرنة، غرب الأقصر، وذلك لعدم ملاءمة الظروف المناخية للطيران.

وكان من المنتظر تحليق نحو 32 بالونًا طائرًا، تقل مئات السياح من مختلف الجنسيات، قبل صدور القرار حفاظًا على سلامة الركاب.