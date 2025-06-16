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قرار عاجل من محافظ الدقهلية عقب انهيار منزل بدكرنس

11:30 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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الدقهلية - رامي محمود:

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع حادث انهيار عقار مكون من طابق أرضي ودورين بشارع مجلس المدينة بمدينة دكرنس مما تسبب في إصابة 2 من العمال خلال قيامهم بأعمال ترميم بداخله.

وكلف مرزوق كافة الأجهزة بالتعامل مع الحادث (الإسعاف - الصحة - الحماية المدنية - مجلس مدينة دكرنس - التضامن الاجتماعي).

ووجه محافظ الدقهلية، هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتعامل معه ومتابعة الموقف أول بأول .

كما أمر المحافظ بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه ( الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز).

وطمأن محافظ الدقهلية، المواطنين أن فرق العمل باشرت عملها على الفور وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة.

ووجه مرزوق، لوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات للمصابين وصرف تعويضات مالية لهم.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بانهيار منزل بشارع مجلس المدينة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من دور أرضي و2 دور علوي والمنزل خالي تمامًا من السكان وكانت تجرى به أعمال صيانة.

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