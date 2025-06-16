إصابة عاملين خلال عملية ترميم منزل في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب عاملان، جراء انهيار منزل قديم بشارع مجلس المدينة بدكرنس محافظة الدقهلية، أثناء قيامهما بأعمال صيانة داخل المنزل.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بانهيار منزل بشارع مجلس المدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين انهيار منزل مكون من دور أرضي و 2 دور علوي والمنزل خالي تماماً من السكان وكانت تجري به أعمال صيانة، وتسبب الحادث في إصابة 2 عمال محارة كانوا يعملون في صيانة الدور الثاني علوي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتقل مسؤول الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لبيان عما إذا كان المنزل صادر له قرار إزالة من عدمه وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.