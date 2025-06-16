محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

رصدت عدسة موقع مصراوي، الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يقود دراجة رياضية عائدًا من ديوان عام محافظة قنا، عقب انتهائه من أعماله المسائية داخل الديوان العام وصولًا إلى مقر الاستراحة، وذلك في ضوء اهتمامه بالرياضة وترشيد استخدام السيارات حفاظًا على البيئة.

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في عدة لقاءات جماهيرية سابقة، أهمية الرياضة وترشيد استهلاك السيارات والوقود بجميع المصالح الحكومية، وذلك في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع ضرورة التحول التدريجي لاستخدام نهج يومي يحافظ على البيئة بدون ملوثات.

وحث محافظ قنا على تشجيع رؤساء المدن والقرى على استخدام الدراجات خلال العمل في الجولات الميدانية، بما لا يعطل وقت العمل، مما سينعكس على حياة بيئية أفضل داخل محافظة قنا، مع الاهتمام بعودة التشجير في الميادين العامة والشوارع بجميع مراكز المحافظة.

وفي سياق متصل، لاقت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدراجة الرياضية بشوارع المحافظة، استحسانًا وإعجاب عدد كبير من المارة والأهالي الذين بادروا بتصويره خلال عودته من العمل.