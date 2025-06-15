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المنيا تبدأ تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء والوقود

07:15 م الأحد 15 يونيو 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بجميع الوحدات المحلية والمنشآت الحكومية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود الوطنية للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

أوضح كدواني، في بيان، أن المحافظة بدأت في تطبيق خطة شاملة تتضمن حزمة من الإجراءات لضمان ترشيد الاستهلاك بكفاءة، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الإنارة الخارجية داخل المدن والمرافق والميادين، ووقف تشغيل أجهزة التكييف بعد ساعات العمل الرسمية، وضبط درجات الحرارة بما لا يقل عن 25 درجة، بالإضافة إلى إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية في المواعيد المقررة، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات، وتقليل الإضاءة الخارجية على واجهات المنشآت التجارية ودور المناسبات.

وأشار اللواء كدواني إلى أن غرفة عمليات مركزية تم تفعيلها بديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لضمان التزام كافة الجهات الحكومية والخدمية وكذلك المنشآت الخاصة، مؤكدًا أن هناك لجان تفتيش ميدانية تعمل صباحًا ومساءً لرصد مدى الالتزام، وترفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد محافظ المنيا على أن نجاح خطة الترشيد مرهون بتعاون الجميع، وأن الترشيد لم يعد خيارًا بل مسؤولية وطنية تفرضها الظروف الراهنة، مناشدًا المواطنين الالتزام بتنفيذ خطة الدولة لتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار الخدمة واستمرارها دون انقطاع.


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