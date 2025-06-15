مصدر بـ"تعليم الإسماعيلية" يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي من المقرر إعلانها رسميًا نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من المحافظ.

بلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 30,324 طالبًا وطالبة، موزعين على 165 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

جرت الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، وفق الخطة التي وضعتها المديرية، ولم يتم تسجيل أية مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية أو رصد مخالفات داخل اللجان، وذلك بفضل المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع غرف المتابعة في الإدارات التعليمية.