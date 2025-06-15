بـ 13 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد تطوير حديقة الأندلس (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بمشروع تطوير حديقة الأندلس، والذى قامت بتصميمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة السياحة بمساحة 3500 م²، وبتكلفة 13 مليون جنيه، حيث يُنفذ على مرحلتين بنسبة إنجاز وصلت إلى 50%، لتضم مطعمًا وكافتيريا و5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ودورات مياه للرجال والسيدات، فضلًا عن اللاندسكيب والمسطحات الخضراء والممرات.

وشدد المحافظ على الإسراع في معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي ليتم افتتاح الحديقة خلال شهرين، مكلفًا بأهمية الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة التي تم ويتم تنفيذها داخل المراكز والمدن، ومن بينها مدينة ومركز إدفو، بما يُساهم في الظهور المشرف أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية.

وقال رئيس مركز ومدينة إدفو، إنه تم تنفيذ طفرة بمختلف أنحاء المدينة طبقًا للرؤية المتكاملة التي تم وضعها، وهو ما تمثل في إنهاء مشروع ممشى أهل مصر بطول 2 كم، ليصبح متنفسًا حيويًا جديدًا للأهالي وضيوف المدينة، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية بالممشى ومختلف أنحاء المدينة.

كما لفت إلى أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال الرصف، مما ساهم في أن يكون واجهة مشرفة على صفحة نهر النيل، كما توازي مع ذلك تطوير وتجميل المسار السياحي لمعبد إدفو.