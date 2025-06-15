العثور على رأس رضيع عمره أيام ملقاة داخل الزراعات فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على رأس رضيع عمره أيام، ملقاة داخل الزراعات، في قرية عزبة البوصة، مركز أبوتشت.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بالعثور على رأس رضيع في عزبة البوصة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين العثور على رأس رضيع حديث الولادة ملقاة داخل الزراعات في قرية عزبة البوصة مركز أبوتشت.

جاري إيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت وفتح تحقيق عاجل من قبل فريق بحث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.