ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوة من مباحث أسوان من كشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة داخل مقابر مركز إدفو، وألقت القبض على الجناة.

كان اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بمقابر قرية العدوة.

وبانتقال قوة من مباحث مركز شرطة إدفو إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة لشاب يدعى "ز.م.س" (22 عامًا). وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن المتهمين استدرجوه لسرقة المركبة، وعندما قاومهم، قتلوه وألقوا جثته في المقابر.

وجرى تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.