مستشفى الزقازيق العام يُجري جراحة كوع معقدة بتقنية التدخل المحدود

الشرقية - ياسمين عزت :

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، عن نجاح فريق طبي بمستشفى الزقازيق العام في إجراء جراحة دقيقة ومتقدمة لتثبيت كسر خُلعي بأعلى عظمة الزند، وإعادة توصيل الأربطة الخارجية للكوع، باستخدام تقنية التدخل المحدود.

قاد الفريق الجراحي الدكتور أحمد كمال أخصائي العظام، بمشاركة أطباء الزمالة الدكتور أسامة فوزي والدكتور أحمد عبدالكريم، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير المستشفى، والدكتور محمد شبراوي رئيس قسم العظام، وبمتابعة من الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من كسر خُلعي مع قطع في الأربطة، وتم التعامل معها بشكل عاجل، حيث أجريت الفحوصات اللازمة وتم تجهيزها للعملية، التي نُفذت بنجاح باستخدام أسلاك ومسامير لتثبيت الكسر، وإعادة توصيل الأربطة المصابة، مع التأكد من استقرار المفصل. ولفت إلى أن حالة المريض مستقرة حالياً ويتلقى الرعاية في قسم العظام.

من جانبه، أكد محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أن هذا النجاح يأتي في إطار خطة تطوير الخدمات الطبية وتقليل الإحالات إلى مستشفيات أخرى، مما يسهم في تخفيف العبء على المرضى. وأضاف أن قسم العظام بالمستشفى أجرى أيضاً 13 عملية لتغيير مفصل الحوض والركبة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يعكس تقدماً كبيراً في قدرات القسم.

واختتم البيان بتقديم الشكر لكل الفرق الطبية والإدارية المشاركة، في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.