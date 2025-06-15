وكيل زراعة سوهاج الجديد يزور مهندس حماية الأراضي المعتدى عليه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

مع أولى ساعات توليه مهام عمله وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، بادر الدكتور عمر صفوت بزيارة المهندس طلعت شوقي بشير مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج في منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لاعتداء أثناء تأدية واجبه الرسمي في تنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية.

وتأتي هذه اللفتة في إطار تأكيد الدكتور عمر صفوت على التزامه بنهج وزارة الزراعة في الوقوف بكل قوة خلف أبنائها الشرفاء، ودعمهم في أداء رسالتهم النبيلة لحماية الرقعة الزراعية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو اعتداء يطالهم خلال تنفيذهم للقانون.

وقرر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، منح طلعت شوقي بشير مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج، مكافأة تشجيعية بقيمة 5 آلاف جنيه، وتكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة البساتين بديوان مديرية الزراعة بسوهاج، وذلك تقديرا لتفانيه في أداء مهام عمله.

يذكر أن وزير الزراعة ومحافظ سوهاج، قاما بزيارته بالمستشفى الجامعي الجديد بالكوامل، وأطمئنا على صحته، ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له، وذلك إثر تعرضه للإعتداء أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية "ونينة الشرقية".