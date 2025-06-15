ميناء نويبع يستقبل 1912 حاجًا بريًا على متن 49 أتوبيسًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

يواصل ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، استقبال أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، ضمن خطة التفويج البري لموسم حج 1446 هـ، واستقبل الميناء حتى اليوم 1912 حاجًا على متن 49 باص قادمين من ميناء العقبة الأردني.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل الفوج الرابع من حجاج بيت الله العائدين برًا، مشيرًا إلى أن العبارة "آيلة" وصلت صباح اليوم ميناء نويبع، وعلى متنها 864 حاجًا و21 باص، وتلتها العبارتين "سينا" و"كوين نفرتيتي" وعلى متنهم 184 حاجًا و 7 باصات، بإجمالي 1048 حاجًا و28 باص، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، وتعاون كامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وسلاسة دخول الحجاج إلى الأراضي المصرية.

وأكد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارة الميناء وكافة الجهات العاملة بالمجتمع المينائي، لتسهيل حركة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش، مع متابعة أعمال الحمالين وتوفير الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة داخل الميناء.

وأوضح أن خطة التفويج تنفذ بدقة من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن عمليات العودة تسير بانسيابية تامة دون تسجيل أي شكاوى، مع الالتزام بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن وتوفير بيئة استقبال آمنة ومنظمة.