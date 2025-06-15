محافظ الشرقية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الزقازيق الديني

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة ميدانية، صباح اليوم، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 2025، بمعهد الزقازيق الديني ع/ث بنين، التابع لإدارة شرق الزقازيق الأزهرية، والذي يضم 10 لجان امتحانية تستوعب 159 طالبًا من طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام الامتحانات، والتأكد من توافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بضمان سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير بيئة هادئة ومناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما حرص الأشموني على تفقد اللجان والتحدث مع الطلاب للاستفسار عن مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى بشأن الأسئلة، متمنيًا لهم التفوق والنجاح، وأن يكونوا سواعد المستقبل في بناء الوطن وتنميته.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن امتحانات الثانوية الأزهرية انطلقت يوم الخميس 29 مايو 2025 بمادتي القرآن الكريم والحديث لطلاب الشعبة العلمية، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث تُختتم بمادة التفسير لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار الجنيدي إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بشعبتيها العلمية والأدبية بلغ 18,628 طالبًا وطالبة، بواقع 8,547 في الشعبة العلمية، و10,081 في الشعبة الأدبية، موزعين على 57 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.