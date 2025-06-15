إعلان

محافظ القليوبية يوجه بتوفير وسائل الراحة لرؤساء اللجان وطلاب الثانوية

12:39 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية
  • عرض 4 صورة
    المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية
  • عرض 4 صورة
    المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي تبدأ اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف ابو الخير مستشار السيد المحافظ للأزمات.

وأكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الإمتحانات هذا العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية يمن عطية لاب الثانوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية