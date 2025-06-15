محافظ القليوبية يوجه بتوفير وسائل الراحة لرؤساء اللجان وطلاب الثانوية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي تبدأ اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف ابو الخير مستشار السيد المحافظ للأزمات.

وأكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الإمتحانات هذا العام.