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الحزن دفعها للموت.. عجوز تتناول قرص غلة بسوهاج بعد وفاة نجل شقيقها

12:19 م الأحد 15 يونيو 2025

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت عجوز حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، وكشف زوجها غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول قنوع ع ع 65 عامًا ربة منزل مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ غلال السام، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد زوجها أحمد م ا 70 عامًا عامل بأنه أثناء تواجد المذكورة فى المنزل تناولت قرص حفظ الغلال السام، ما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها لسوء حالتها النفسية؛ بسبب وفاة نجل شقيقها منذ فترة قريبة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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