إصابة 13 ملاحظ ثانوية عامة في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 13 ملاحظ منتدبًا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة بجهينة، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم متجه من أسيوط إلى جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج في طريقه لمستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على حالة المصابين.



وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، والبالغ عددها 79 لجنة تشديدات وإجراءات مكثفة من قوات مديرية أمن سوهاج، وتوافد الطلاب والطالبات والبالغ عددهم 32018 على اللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.