محافظ الدقهلية يوقف موكبه لوزن أنبوبة بوتاجاز



الدقهلية - رامي محمود:

أوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موكبه خلال تفقده سير أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، حيث وجه بإيقاف سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز ووزن الأنابيب للتأكد من وزنها.

كان المحافظ، بدأ اليوم جولة صباح اليوم، تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ومقر غرفة العمليات المركزية لمديرية التربية والتعليم، وخلال سيره بأحد شوارع مدينة المنصورة شاهد سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فأوقف موكبه وأمر باستيقاف السيارة ويستخرج ميزان الكتروني من شنطة سيارته ووزن الأنبوبة للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يتوقف عن تفقد كل الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شئ يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه وبمفرده ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.