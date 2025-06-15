"كانوا في طريقهم لفرح".. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الدولي أمام قرية دهشور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، في طريقهم لأحد الأفراح، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إيناس إسماعيل ممدوح، 23 عاما، ندى صابر قطب 23 عاما، شهد عبد الفتاح الحريري، 13 عاما، مريم اسماعيل ممدوح، 14 عاما ، إسماعيل ممدوح إسماعيل، 57 عاما، حنان عبد النبي الحريري، 45 عاما، نجوي محمد إبراهيم، 33 عاما، رويدا أنصاري الحريري، 16 عاما، دعاء عسران العريان، 20 عاما ، تهاني فتحي أبو أحمد، 40 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة دمنهور.

نقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.