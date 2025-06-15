إعلان

"كانوا في طريقهم لفرح".. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

12:56 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (2)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (4)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (1)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (6)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (5)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (8)
  • عرض 8 صورة
    حادث تصادم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الدولي أمام قرية دهشور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، في طريقهم لأحد الأفراح، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إيناس إسماعيل ممدوح، 23 عاما، ندى صابر قطب 23 عاما، شهد عبد الفتاح الحريري، 13 عاما، مريم اسماعيل ممدوح، 14 عاما ، إسماعيل ممدوح إسماعيل، 57 عاما، حنان عبد النبي الحريري، 45 عاما، نجوي محمد إبراهيم، 33 عاما، رويدا أنصاري الحريري، 16 عاما، دعاء عسران العريان، 20 عاما ، تهاني فتحي أبو أحمد، 40 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة دمنهور.

نقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم قرية دهشور دمنهور البحيرة الإسعاف مستشفى دمنهور التعليمي النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)