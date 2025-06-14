القبض على مسجل خطر اعتدى بالضرب على سيدة وسحلها في طنطا

الغربية ـ مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شخص اعتدى بالضرب المبرح على سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، ما أثار غضبًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد. خ" وهو مسجل خطر، وأن السيدة المعتدى عليها تدعى "اعتماد. ال" (32 عامًا)، متزوجة ولديها طفلان، وتربطها علاقة قرابة بصديق المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم وهو يعتدي على السيدة بالضرب والسحل في الطريق العام، ما أدى إلى سقوطها مغشيًا عليها.

وفور تلقي البلاغ وتداول الفيديو، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، كما تم استدعاء السيدة المجني عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.