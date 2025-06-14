أمن الغربية يكشف لغز رضيعة طنطا الملقاة بالشارع

الغربية ـ مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، من كشف غموض واقعة العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بشارع القطيني، حيث تبين أن الطفلة نتجت عن علاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، وأن جدة الطفلة هي من قامت بإلقائها في الشارع لإخفاء الأمر.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا بالعثور على طفلة حديثة الولادة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة، تم تحديد هوية السيدة التي ألقت بالرضيعة، وتبين أنها جدتها من ناحية الأم، وتقيم بمركز السنطة.

وأظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة حملت سفاحًا من خطيبها السابق، وبعد فسخ الخطوبة وظهور الحمل، قررت الأسرة التخلص من المولودة خوفًا من الفضيحة، فاتفقوا على إلقائها بأحد شوارع طنطا.

وجرى ضبط الفتاة وخطيبها السابق، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، كما أكدت الفتاة أنها أنجبت الطفلة بعد علاقة غير شرعية، وتم إجراء تحليل DNA الذي أكد صحة نسب الرضيعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.