حصيلة أولية.. إصابة 18 شخصًا بينهم عمال في حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد طريق الدواويس الصحراوي الواقع ضمن نطاق مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر تصادم عنيف بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل تقل عددًا من العمال، وذلك أمام شركة الكهرباء بمنطقة الدواويس، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بتصادم السيارتين، وجرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف من مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، والتي سارعت إلى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم (ر.ي.ق 8617)، وأخرى نصف نقل تقل عمالًا وتحمل رقم (د.ر.ج 1886)، ما أدى إلى انقلاب سيارة العمال على جانب الطريق، وأسفر عن وقوع إصابات جماعية بين الركاب، أغلبهم من أبناء قرية صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأكدت مصادر طبية، أن الإصابات تراوحت بين جروح قطعية وسحجات وكدمات، إلى جانب حالات اشتباه بكسور في الأطراف والعمود الفقري، فضلًا عن حالتين ارتجاج، وغيبوبة واحدة.

وضمت قائمة المصابين: محمد إبراهيم، 30 عامًا، ويعاني من غيبوبة، وعلي عبد اللطيف محمد، 30 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، بينما أُصيب محمد عبد الله حسين، 21 عامًا، بجروح قطعية في الوجه وسحجات متفرقة، في حين يعاني عاطف عبده عبد الوهاب، 50 عامًا، من جرح قطعي في الذراع الأيسر، ومحمد السيد حسن، 33 عامًا، من سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم.

كما أُصيب الطفل محمد عاطف عبده، 12 عامًا، بسحجات وكدمات، إلى جانب حسن محمد السيد، 20 عامًا، الذي تعرض لكدمات متفرقة، ومحمد حسن السيد حسن، 15 عامًا، الذي يعاني من اشتباه كسر في الذراع الأيسر، ومحمد محمد مسعد، 26 عامًا، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ الأيسر.

وأصيب أيضًا عبده وصيف أحمد، 21 عامًا، باشتباه كسر في مفصل الفخذ، ومحمد عادل حسن، 18 عامًا، بكدمات وسحجات، بينما يعاني محمد جودة الديداموني، 20 عامًا، من اشتباه ارتجاج وكسر في الضلوع، والسيد محمد عبده علي، 27 عامًا، من اشتباه كسر في العمود الفقري.

كما أُصيب الشبراوي عبده محمد، 23 عامًا، باشتباه ارتجاج وكدمات في الجسم، وحسام محمد عبده علي، 25 عامًا، باشتباه وجود كسرين في العمود الفقري، كما تعرض حازم السيد عبد العال، 16 عامًا، لكدمات وسحجات، وحسن محمد أحمد عطا، 30 عامًا، للإصابات نفسها، فيما لا تزال الإصابة الخاصة بـالسيد حسن عبد الوهاب، 18 عامًا، قيد التقييم الطبي.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، كما تم رفع آثار التصادم وإعادة فتح الطريق لتيسير الحركة المرورية. وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.