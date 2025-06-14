صوروا الواقعة.. حبس 4 شباب هتكوا عرض سيدة من ذوي الهمم بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 4 شباب لاتهامهم بالتعدي جنسيًا على سيدة من ذوي الهمم داخل منزلها بمنطقة الكندلية بدائرة قسم ثان طنطا، وتصوير الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة ثان طنطا، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين اتهم فيه أحد أقارب زوجته بالتعدي على شقيقته، وهي سيدة تبلغ من العمر 47 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية، وتعيش بمفردها في شقة تابعة لمنزل الأسرة.

أفادت التحريات، التي قادها الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث القسم، أن المتهم الأول استغل معرفته بالضحية وغياب الرقابة، واعتدى عليها جنسيًا، ثم عاد لاحقًا بصحبة ثلاثة من أصدقائه، حيث صعدوا إلى شقتها بعد تعاطي مواد مخدرة، وقاموا بتكرار التعدي وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، حيث اعترفوا تفصيليًا بالجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسهم على ذمة القضية، مع استمرار الفحص وتحريات المباحث.