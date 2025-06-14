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وفاة المقاول المتهم بقضية قصر ثقافة الأقصر داخل محبسه

08:22 م السبت 14 يونيو 2025

رصد حفرة التنقيب داخل قصر ثقافة الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

صرحت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، بتسليم جثمان رئيس شركة المقاولات، المتهم الرئيسي في قضية التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل، إلى ذويه لدفنه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء فترة حبسه، مما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقيه العلاج.
جرى إيداع الجثمان في مشرحة المستشفى لحين وصول الطبيب الشرعي، الذي قام بتشريح الجثمان وإعداد التقرير الطبي اللازم، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، ومن المقرر نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمنطقة المحمودية بمحافظة أسوان.

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وفاة مقاول الأقصر الحفر التنقيب عن اثار قصر ثقافة الأقصر
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