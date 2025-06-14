مصرع شخص بصعق كهربائي أثناء إنقاذه مواشي من حريق بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع داخل حوش لتربية المواشي بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل حوش مواشي ووجود حالة وفاة في موقع الحادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب عناصر من الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة المواطن "ع. ح"، 63 عامًا، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته المساعدة في إخماد النيران، كما أدى الحريق إلى نفوق رأسين من الماشية واحتراق كمية من التبن.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أبنوب المركزي، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.