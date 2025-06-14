تأهب أمني وصحي.. خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أنهت محافظة الإسماعيلية، استعداداتها النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تبدأ غدًا الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، وسط استعدادات أمنية وصحية ولوجستية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خطة تأمين الامتحانات من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، ومساعد مدير الأمن، ومدير إدارة المرور، ومدير الحماية المدنية، بالإضافة إلى وكلاء ومديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، فرع هيئة الإسعاف المصرية، وممثلي شركة مياه الشرب والكهرباء، وعدد من رؤساء الأحياء.

أكد المحافظ، أهمية التنسيق الكامل بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية، لضمان انضباط الامتحانات داخل اللجان، والالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، من بينها تطهير وتعقيم اللجان، وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي للطلاب.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس، وتوفير أجواء آمنة ومريحة لأداء الامتحانات، مشددًا على منع التجمهر أمام اللجان، وتوفير وسائل نقل آمنة لطلاب القرى النائية، مثل قرية الأبطال، لضمان سهولة انتقالهم لمقار اللجان.

كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتأمين جميع لجان الامتحانات، ومتابعة وصول الطلاب في التوقيتات المحددة لتيسير دخولهم وإتمام أعمال التفتيش بسلاسة، مشددًا على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحقيق التنسيق اللحظي والاستجابة الفورية لأي طوارئ.

من جانبه، أوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تجهيز 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية، لخدمة 11,590 طالبًا، منهم 10,199 من الطلاب المنتظمين، و1,391 من طلاب المنازل.

كما تم توفير 34 استراحة مجهزة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين القادمين من خارج المحافظة، وتزويدها بكافة وسائل الراحة اللازمة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق عن استكمال استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد 15 يونيو، مؤكدًة أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة، مع توجيهات مشددة من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات التي تكفل انتظام وسلامة العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.