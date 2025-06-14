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مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في البحيرة بسبب خلافات الجيرة

06:06 م السبت 14 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية، خلال مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، بقرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى الدلنجات "فوزي هيوب"، مقيم بقرية زاوية حمور، جثة هامدة، إثر إصابته بثلاث طلقات نارية، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص، ترصدوا المجني عليه أثناء عودته إلى منزله، وأطلقوا عليه أعيرة نارية أردته قتيلًا.

وتحرر المحضر اللازم، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، واستخراج تصاريح الدفن.

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