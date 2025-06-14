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حريق يلتهم أشجار في بيانكي غرب الإسكندرية -صور

05:13 م السبت 14 يونيو 2025
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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، اليوم السبت، في مجموعة أشجار بمنطقة بيانكي بحي العجمي، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة بيانكي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمجموعة من الأشجار بالمنطقة المشار إليها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ما تسبب في التهامها دون أي إصابات أو خسائر.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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قوات الحماية المدنية حريق بيانكي حي العجمي
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