تشديدات أمنية في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الطرق الفرعية المؤدية للجان، وعمل تحويلات جانبية أمام اللجان لعبور السيارات.

وتمركز رجال الشرطة، وسيارة حماية مدنية وإسعاف أمام كل لجنة، مع عمل ممرات لدخول الطلاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام التفتيش بالعصا الالكترونية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من أعمال تأمين محيط اللجان، وخطوط السير الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان من وإلى الاستراحات، إلى جانب تأمين أماكن الإقامة الخاصة بهم وتوفير كافة الاحتياجات الخدمية اللازمة داخل هذه الاستراحات، إضافة إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مبردات مياه ومراوح نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، وتوفير نظام مراقبة بالكاميرات على أعلى مستوى داخل كل لجنة لرصد أي محاولات للغش.

وأوضح وكيل الوزارة، إن عدد لجان الامتحانات بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.

وأكد أنه يوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".





