الثانوية العامة.. محافظ أسيوط يتابع التجهيزات ميدانيًا- فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد عدد من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، وذلك في إطار حرصه على توفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.



رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وحسام محمد محمود رئيس كنترول أسيوط (أ) وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.



شملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها "أسيوط الرسمية المتميزة"، و"الفاروق"، و"التحرير"، و"الانتصار" وكنترول الثانوية العامة (أ)، حيث اطمأن المحافظ على جاهزية اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير المراوح والمبردات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة. كما تابع أعمال النظافة والتعقيم داخل اللجان، مؤكدًا على الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية.



وتفقد محافظ أسيوط، كنترول الثانوية العامة الرئيسي "قطاع أ"، الذي يضم خمس محافظات هي: المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد. وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على سير العمل داخل الكنترول وآليات استقبال أوراق الإجابة وتوزيعها، مشيدًا بمستوى الانضباط والتنظيم، وموجهًا بضرورة الحفاظ على سرية العمل والتعامل بحيادية تامة وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، لضمان الشفافية والدقة في جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات.



وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 28,887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، من بينها لجنة مخصصة لمدرسة المتفوقين STEM، وأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين. وتشمل أعداد الطلاب: 20,744 بالشعبة العلمية (علوم)، و1,634 بالشعبة العلمية (رياضة)، و6,464 بالشعبة الأدبية.



وشدد المحافظ على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل وحول اللجان، وتأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها إلى مقار اللجان، مؤكدًا استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.



كما وجه بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والكهرباء، لضمان سير الامتحانات دون معوقات، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بالمدارس لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.



وأكد المحافظ على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو إخلال بالنظام داخل اللجان، داعيًا رؤساء اللجان إلى الالتزام التام بالتعليمات الوزارية وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على التركيز، مشددًا على الدعم الكامل الذي توفره الدولة لكافة عناصر المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة.



من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية أنهت كافة التجهيزات داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات تأمينية مشددة لتأمين مقار اللجان وخطوط السير، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة مناسبة لرؤساء اللجان والمراقبين.



وأشار دسوقي إلى تفعيل غرف العمليات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ أو شكوى، مؤكدًا التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير أجواء منظمة وآمنة خلال فترة الامتحانات.







