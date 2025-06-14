غدًا.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة في أسوان بمشاركة 8938 طالبًا

أسوان – إيهاب عمران:

يؤدي غدًا الأحد، نحو 8938 طالبًا وطالبة بمحافظة أسوان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، داخل 27 لجنة رئيسية موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، من بينها لجنة واحدة مخصصة للتربية الخاصة، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وتابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاستعدادات النهائية للجان الامتحانات، مشددًا على رفع درجة الجاهزية في المستشفيات والإسعاف والكهرباء للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضرورة توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على التواجد الميداني للقيادات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول.

وأوضح محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم التأكد من توافر وسائل التهوية والمبردات داخل اللجان، وتوفير الراحة للطلاب والمراقبين، إلى جانب تجهيز 28 استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال المراقبة.

وأضاف أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام التربية والتعليم، بجانب غرف فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، وحل أي مشكلات قد تطرأ على الفور.

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