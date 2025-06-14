تنظيف وإضاءة محيط اللجان.. الإسكندرية تستعد لماراثون الثانوية العامة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر- المسئولة عن أعمال النظافة، حملات مكبرة بمحيط المدارس، اليوم السبت، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025.

واستهدفت الحملات تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، وصيانة الأعمدة والكشافات، فضلًا عن التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

كانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بدءًا من غد الأحد والمقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 699 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.