سلاح وطلقات ومخدرات.. حملة أمنية تضبط مخالفات بالجملة في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أسفرت حملة أمنية موسعة قادها اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر ومخالفات متنوعة، وذلك في إطار جهود مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الانضباط بشوارع المحافظة.

انطلقت الحملة من ميدان المسلة وحتى الطريق الدائري بميدان عبد المنعم رياض، بمشاركة العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، والمقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، وضباط من إدارة المرور والمرافق، تحت إشراف اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم.

وتمكنت القوة من ضبط سيارة يستقلها شخصان، بحوزتهما ثلاث بنادق خرطوش، و400 طلقة، وطبنجة 9 مم، كما تم ضبط ثلاث سيارات مخصصة لذوي الإعاقة يقودها أشخاص غير مصرح لهم بذلك، إلى جانب ضبط 18 دراجة بخارية غير مرخصة، بينها 7 دراجات منتهية الترخيص.

كما شملت نتائج الحملة ضبط 5 أشخاص ثبت تعاطيهم مواد مخدرة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ4 أشخاص بتهمة مضايقة ومعاكسة الفتيات بمحيط منطقة دلة.

وأكد مدير أمن الفيوم على استمرار التواجد الأمني المكثف بمختلف شوارع ومرافق المحافظة، وضرورة التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تمس الأمن العام، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وأحيلوا إلى نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيق.

