خمور ومخدرات وشيشة.. مخالفات شواطئ الإسكندرية في "الويك إند"- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن قائمة من المخالفات جرى ضبطها خلال عطلة "الويك إند"، في عدد من شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من الرواد والمصطافين، أمس، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، لتتراوح نسب الإقبال بشواطئ شرق بين 75 إلى 90%، وغرب بين 60 إلى 70%.

وقاد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه عدد من مديري الإدارات والمفتشين جولات تفتيشية على شواطئ القطاع الشرقي وبحرى للتأكد من حسن استقبال ومعاملة الرواد.

وبحسب السياحة والمصايف أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط المخالفات التالية بشواطئ شرق وغرب الإسكندرية:

- مخالفة شاطئ إسكندر للشكل الموحد لبوابات الشواطئ وعدم الالتزام بالهوية البصرية، وجرى توقيع غرامة فورية على المستأجر.

- نزول بدالات بدون سترات نجاة بشاطئ إسكندر وجرى إخراج البدال وتشديد الرقابة.

- ضبط بعض المشروبات الكحولية والمواد المخدرة بشاطئ وانلى وجرى إعدامها أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظًا على الآداب العامة للشاطئ وخصوصية العائلات المتواجدة.

- ضبط شيشة وموقد غاز بشواطئ "وانلي، بحري المميز، أبو العباس"، وجرى مصادرتها لحين الخروج من الشاطئ.

- سوء حالة نظافة شاطئ إسكندر وجرى التنبيه على مستأجر الشاطئ.

- عدم تواجد عامل البرج بشاطئ العصافرة المميز.

- تعديات وإشغالات بالمنطقة الصخرية بجوار شاطئ بحري المميز.

- حقق شاطئ النخيل مخالفة فرض إكرامية على الرواد بالشاطئ، وجرى إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها وطرد العامل.

- مخالفة تحصيل مبالغ مقابل دخول دورات المياه، وتم إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها وطرد العامل والتنبيه بعدم تكرار هذه المخالفة.

- تواجد الشيشة بالشاطئ وكافتيريا الشاطئ، وجرى مصادرتها وإخراجها من الشاطئ.

- شطب كلمة مجانًا على دورات المياه ووحدات خلع الملابس بشاطئ النخيل وتم التشديد على المستأجر بضرورة كتابة كلمة مجانا وعدم تكرار هذه المخالفة.

- وجود 2 كشك خشبي يستخدم كافتيريا بشاطئ النخيل دون تصريح.

- تواجد ملاهي كهربائية بالشاطئ، وتم التنبيه بإزالتها من الشاطئ لمخالفتها كراسة الشروط .

- تواجد 2 جيت سكي فقط يعملان على الشاطئ وجرى ️التنبيه على المستأجر باستكمال العدد المتفق عليه.

حرر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مذكرة تفصيلية بالمخالفات المذكورة لعرضها على رئيس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .