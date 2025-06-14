الفوج الثالث.. وصول 306 حجاج من الأراضي المقدسة عبر ميناء نويبع





جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل ميناء نويبع البحري صباح اليوم السبت، العبارة "سينا" قادمة من ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 306 حاجا من حجاج البر و7 باصات حج، ضمن أفواج العودة من موسم الحج لهذا العام.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه جرى استقبال الفوج الثالث من حجاج البر، بإجمالي 833 حاجا، و18 باص، بواقع 295 حاجًا و8 باصات في الفوج الأول، و132 حاجا و3 باصات في الفوج الثاني، و306 حجاج من حجاج البر و7 باصات في الفوج الثالث.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه يجري استقبال الحجاج العائدين داخل الميناء بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة، ويتم إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش بسرعة وكفاءة، إلى جانب تنظيم أعمال الحمالين وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لضمان راحة الحجاج.

واكد على استمرار تنفيذ خطة العودة بكل دقة وفق جدول الرحلات المقرر، وبالتنسيق مع شركة الجسر العربي والشركات السياحية، لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع حجاج البر عبر ميناء نويبع.