تطور جديد في قضية هجوم نمر سيرك طنطا.. غياب لافت للمدربة والمجني عليه

الغربية – مروة شاهين:

قررت محكمة جنح أول طنطا، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة، في واقعة هجوم نمر على أحد العاملين بسيرك طنطا، وسط غياب كل من المتهمة والمجني عليه عن الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إصابة العامل محمد البسطويسي بجروح بالغة أثناء عرض بالسيرك، ما أسفر عن بتر ذراعه اليسرى نتيجة تعرضه لهجوم نمر خلال أحد العروض في أول إبريل الماضي.

وقال وليد الفولي، محامي المجني عليه، إن النيابة قيدت الواقعة كجنحة ومخالفة وفقًا للمادتين 244 فقرة 1 و2، و377 من قانون العقوبات، موجهاً الاتهام إلى أنوسة كوتة، بصفتها المسؤولة عن العرض، بالتسبب في الحادث نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة.

وأكد أن التحقيقات أثبتت أن المدربة لم توفر الحد الأدنى من إجراءات السلامة، ما أدى إلى وقوع الحادث الذي ترتب عليه إصابة دائمة للضحية.

وجرى تأجيل الجلسة لاستكمال التحقيقات وسماع الأطراف، وسط ترقب واسع لمجريات المحاكمة وما ستكشفه الجلسات القادمة.