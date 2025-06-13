السيطرة على حريق بمحيط مركز إرسال الإذاعة والتلفزيون في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع بكميات من الهيش بمحيط مركز ارسال بطره، والمعنى بتقوية إرسال الإذاعة والتلفزيون ومحطات بث الإذاعة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من أفراد الحراسات المشددة المعنيين بتأمين محطة إرسال بطرة بنشوب حريق بكميات من الغاب والهيش بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره بنطاق مركز ومدينة طلخا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، و كافة الاجهزة المعنية إلى موقع الحريق وجرى التعامل مع حريق كميات الغاب والهيش دون وصول النيران إلى المباني

وأصدرت محافظة الدقهلية، بيانا قالت فيه، إن المؤشرات الأولية أوضحت عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو وقوع أي إصابات .

وطمأنت محافظة الدقهلية، المواطنين أن فرق العمل باشرت عملها على الفور للسيطرة على الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية .

و أكدت المحافظة في البيان تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي .

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات، وشددت على تلقي الأخبار والمعلومات من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، أو المصادر الرسمية.