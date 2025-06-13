مشاجرة على ري الأراضي تنتهي بمقتل فلاح في كفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي فلاح يبلغ من العمر 58 عامًا مصرعه متأثرًا بإصاباته بمنطقة الصدر، بعد تعرضه للضرب على يد 3 أشخاص، شقيقين وابن عمهما، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على أسبقية ري الأراضي الزراعية بقرية إصلاح إدريجة التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوصول المدعو "أحمد.ي.أ.ز" (58 عامًا، فلاح) إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بنزيف داخلي في منطقة الصدر، وادعاء تعرضه لاعتداء من آخرين، وتُوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته أثناء التعامل طبيًا معه.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والعقيد صلاح الأنور القائم بأعمال مأمور المركز، وعلي ياسين، ومحمد سلطان، معاونا مباحث المركز، إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبسؤال شقيق المجني عليه، "محمد.ي.أ.ز" (46 عامًا، فلاح)، اتهم كلًا من "رمضان.م.ع.ن" (31 عامًا، فلاح)، وشقيقه "محمد" (45 عامًا، فلاح)، وابن عمهما "يسري.ص.م.ع.ن" (19 عامًا، نجار مسلح)، بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

كشفت التحقيقات الأولية، التي أشرف عليها اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، عن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين الثلاثة تطورت إلى شجار بالأيدي، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بنزيف داخلي أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

أُلْقِي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة دون قصد القتل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8886 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة للاستماع إلى أقوالهم.

