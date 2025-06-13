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مصرع شابين وإصابة اثنين في تصادم تريلا وميكروباص بالبحيرة

07:50 م الجمعة 13 يونيو 2025

اسعاف - ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شابان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل "تريلا" على طريق الخدمات "وادي النطرون - العلمين"، عند الكيلو 5 بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة: عبد النبي محمد حسن 35 عامًا، وعبد الله ماهر عبد السلام 18 عامًا، والمقيمان بمحافظة الإسكندرية، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

كما أسفر الحادث عن إصابة يوسف محمد فتحي مبروك 16 عامًا باشتباه كسر في الضلوع ونزيف داخلي وكسور مضاعفة بالساق، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف في المخ والصدر، وجارٍ تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهما داخل المستشفى

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع شابين وإصابة اثنين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبحيرة ادث تصادم حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل طريق وادي النطرون العلمين
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