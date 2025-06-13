إحالة مدير مدرسة فى قنا للتحقيق بسبب إهمال تجهيز اللجان الامتحانية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قرر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الجمعة، استبعاد مدير إحدى المدارس وإحالته للتحقيق بالشؤون القانونية.

جاء هذا القرار على خلفية تقصير المدير في تجهيز اللجان والاستعداد لأعمال الامتحانات، فقد تبين خلال زيارة وكيل الوزارة للمدرسة وجود عدة مخالفات وتقصير في متابعة تجهيزات اللجان الامتحانية.

شملت هذه المخالفات غلق بعض الحجرات، ورفع صنابير المياه، وعدم وجود مراوح داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى عدم صيانة بعض المقاعد دون توفير بديل لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة تُجرى بها امتحانات الدبلومات الفنية، ومن المقرر أن تستقبل امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل الموافق 15 يونيو 2025، مما يؤثر على الانضباط داخل اللجان ويعوق انتظام أعمال الامتحانات بيسر وسهولة.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية أو الإخلال بأعمال الامتحانات وتجهيز اللجان، مشددًا على أن هذه المخالفات ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.